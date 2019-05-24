2019-05-24T17:08:29+03:00
Общество

Главный полицейский Алтайского края отчитался о доходах за 2018 год

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Алтайская полиция наряду с другими силовыми ведомствами отчиталась о доходах за 2018 год. В том числе стало известно, сколько заработал начальник главного управления МВД России по Алтайскому краю Андрей Подолян.

По данным «Политсибру», по итогам прошлого года глава алтайской полиции заработал 2 миллиона 156 тысяч рублей. Эта сумма на 300 тысяч рублей превысила доход Андрея Подоляна в 2017 году, тогда он работал в должности заместителя начальника ГУ МВД России по Волгоградской области.

Согласно декларации Андрей Подолян вместе с несовершеннолетним ребенком владеет квартирой (47,6 кв. м). Также в его пользовании находится еще одна квартира – 117,3 кв. м, земельный участок – 923 кв. м и объект незавершенного строительства – 135,2 кв. м. Последние два объекта недвижимости на праве собственности принадлежат супруге начальника алтайской полиции. Передвигается правоохранитель на Chevrolet Niva 2015 года выпуска.

Жена Андрея Подоляна отчиталась о годовом доходе в размере 747,6 тысяч рублей. Она владеет автомобилем Honda CR-V 2007 года выпуска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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