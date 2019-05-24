В торговые центры Барнаула вновь поступают сообщения о минировании

СЕГОДНЯ 16:10 2019-05-24T16:10:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечер пятницы, 24 мая, в Барнауле омрачили новые анонимные сообщения о минировании торговых центров. В данном случае речь идет о «ЦУМе», ТЦ «Праздничный» и ТРЦ «Огни».

Как сообщили в городской администрации, специальные службы уже проверили торговый центр «Праздничный». Ничего опасного для посетителей и персонала здесь не обнаружили. В «ЦУМе» и «Огнях» в эти минуты продолжаются оперативные мероприятия. Людей полностью эвакуировали из этих зданий.

В сообществе «Barnaul 22» горожане пишут о том, что сегодня же вечером эвакуировали людей из здания барнаульского автовокзала и торгового центра «7 континент».

– Нас даже из автобуса выгнали за территорию вместе с автобусом. И стояли мы возле него – не уехать. И билеты не сдать, с вокзала тоже всех эвакуировали, – написал очевидец событий Владислав Аюев.

В целом горожане возмущены тем, что подобные ситуации стали повторяться достаточно часто, но при этом так и не ясно, кто сеет панику среди населения.

ИСТОЧНИК KP.RU