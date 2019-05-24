2019-05-24T14:18:44+03:00
Общество

В Алтайском крае может появиться новая программа финансовой поддержки сельских учителей

Поделиться:
Изменить размер текста:

Депутаты «Единой России» рассматривают возможность создания программы поддержки сельских учителей, по аналогии с программой «Земский Доктор». Об этом в ходе визита в Змеиногорскую школу №3 сообщил координатор партийного проекта «Новая школа», депутат АКЗС Сергей Писарев.

Встреча с педагогами школы состоялась в рамках «Дня «Единой России» в Змеиногорском районе. Директор школы Любовь Приходько рассказала, что с 2015 года школа работает с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, поэтому была включена в программу «Доступная среда».

По словам директора, в настоящее время администрация школы уделяется огромное внимание вопросам качественного и доступного образования для детей. В прошлом году школа была включена в краевую адресную инвестиционную программу, в рамках которой проведен капитальный ремонт фасада, установлено ограждение, произведены замена дверных блоков в здании и ремонт потолка в рекреации и столовой.

После осмотра помещений, руководители проекта провели встречу с педагогическим коллективом. Вопросы, волнующие учителей, являются актуальными для многих образовательных учреждений региона. Это – уровень заработной платы, обеспечение учебниками и кадрами.

Сергей Писарев рассказал о мерах, предпринимаемых депутатами АКЗС и правительством региона для решения данных проблем. В частности, депутаты разрабатывают предложение по оказанию поддержки молодым учителям, решившим поехать на работу в сельскую местность, по принципу программы «Земский доктор».

– Сегодня, чтобы в сельские районы поехали учителя – должна быть материальная поддержка. Мы это понимаем и прорабатываем вопрос формирования программы поддержки педагогов, аналогичной той, что существует в системе здравоохранения – «Земский доктор». И я уверен, что нам удастся сдвинуть эту ситуацию, – подчеркнул Сергей Писарев.

В завершении встречи, по итогам учебного года, Сергей Писарев вручил награды лучшим учителям и ученикам школы, а также пообещал оказать поддержку школьному музею и организации на базе школы новой спортивной площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Главный полицейский Алтайского края отчитался о доходах за 2018 год
В торговые центры Барнаула вновь поступают сообщения о минировании
Погода на 25 и 26 мая 2019 года в Алтайском крае: жара, грозы и град
В Алтайском крае стабилизировалась паводковая обстановка
Женщина-инвалид торговала наркотиками в Барнауле
Какие дома относятся к контуру ТЭЦ-2 в Барнауле
Огонь оставил без крова 10 семей
Первый канал снял сюжет после жалоб барнаульцев на работу контактного зоопарка
В Барнауле девушка живет с грудным ребенком в СИЗО
В Барнауле «девятка» врезалась в трамвай на кольце Юрина – Малахова
В Барнауле досрочно возобновляют подачу горячей воды по контуру ТЭЦ-3
В Республике Алтай бушует стихия: автомобильные мосты смывает водой
Суд оставил в силе приговор «лесному стрелку»
В Ключевском районе продали единственный кинотеатр и закрыли детский лагерь
АлтГТУ выделены бюджетные места для обучения иностранных граждан
Барнаульская «Карандин-Арена» продолжает работать после принудительного закрытия
Погода на 25 и 26 мая 2019 года в Барнауле: дождь и ветер
Микробиологический ликбез: как ванадий влияет на организм человека
Комиссия Минстроя посетит Бийск и проверит ситуацию с мусором
Свыше двух тысяч архивных документов намерены рассекретить в Алтайском крае
Бийский предприниматель торговал подделками и пытался дать взятку
Жители Барнаула делятся снимками града
Жители некоторых районов Бийска могут получить горячую воду в конце мая
Замначальника алтайской полиции не продлили контракт
В Барнауле на улице Партизанской запретят парковку автомобилей