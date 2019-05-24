2019-05-24T13:29:03+03:00
Общество

Погода на 25 и 26 мая 2019 года в Алтайском крае: жара, грозы и град

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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В ближайшие выходные 25 и 26 мая в Алтайском крае вновь потеплеет, но при этом ожидаются грозы, а местами может пройти град.

По данным алтайского ЦГМС в отдельных районах региона уже завтра, 25 мая, воздух может прогреться до +28 градусов. При этом ближайшая ночь будет достаточно прохладной. Столбики термометров будут колебаться от +8 до +13 градусов, в предгорьях будет еще холоднее – +2 – +7 градусов.

В субботу в западных районах края прогнозируются небольшие дожди с грозами. В регионе будет дуть южный ветер 5 – 10 м/c с порывами до 15 – 20 м/c.

В воскресенье, 26 мая, в регионе снова похолодает. Днем ожидается +13 – +18 градусов тепла. В юго-восточных районах края воздух может прогреться до +24 градусов. В этот день на большей части территории ожидаются дожди, грозы и град.

В субботу в Барнауле будет +23 – +25 градусов. В воскресенье температура воздуха в краевом центре составит +15 – +17 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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