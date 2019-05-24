2019-05-24T11:30:17+03:00
Общество

Какие дома относятся к контуру ТЭЦ-2 в Барнауле

Дарья САВЕНКО
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С 17 июня по 10 июля в Барнауле отключат горячую воду по контуру ТЭЦ-2.С 17 июня по 10 июля в Барнауле отключат горячую воду по контуру ТЭЦ-2.Фото: Олег УКЛАДОВ
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С 17 июня по 10 июля в столице Алтайского края отключат горячую воду по контуру ТЭЦ-2.

С 17 по 26 июня энергетики обследуют порядка 500 км тепловых сетей на наличие повреждений. После этого, с 27 июня по 10 июля пройдет ремонт и замена труб. Делается этого для того, чтобы зимой коммунальных аварий происходило меньше.

В контур ТЭЦ-2 попадают дома в границах улиц: Малахова, Юрина, Солнечная Поляна, проспект Космонавтов; проспект Космонавтов, Малахова, Глушкова, Тимуровская, Петра Сухова, Горно-Алтайская и Северо-Западная; Жилплощадка, микрорайоны ВРЗ и Восточный; проспект Ленина, улицы Северо-Западная, Георгия Исакова, Советской Армии, Матросова, Кулагина, проспект Калинина и улица Чеглецова.

В центральной части Барнаула с 17 июня по 10 июля горячей воды не будет на проспекте Ленина, улицах Новоугольная и Профинтерна, проспектах Строителей и Социалистический, улице Молодежная. В Центральном районе будет ограничено горячее водоснабжение зданий в периметре проспектов Ленина и Комсомольский, улиц Димитрова, Чкалова, Кирова и Трудовой.

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24 мая горячее водоснабжение появится в 11 многоквартирных домах, двух корпусах детского сада и административных зданиях (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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