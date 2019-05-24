2019-05-24T11:30:08+03:00
Происшествия

Огонь оставил без крова 10 семей

САПОЖКОВА Александра
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Фото Анны Камаловой/МК на АлтаеФото Анны Камаловой/МК на Алтае
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Десять барнаульских семей остались без жилья из-за пожара. ЧП произошло в середине мая в переулке Рыбозаводском.

— Я проснулась от криков «Горим, горим». В тапочки прыгнула, куртку накинула — и бежать. Хоть догадалась документы схватить. Обоих сыновей похоронила, мне теперь и помочь некому. Что делать, квартиру снимать? Так пенсии не хватит, - рассказала изданию МК на Алтае Людмила Володина.

Причиной пожара могла стать неисправная проводка. Дело в том, что ни одна управляющая компания барак, построенный в 1954 году, обслуживать не пожелала. Вот и поддерживали жильцы дом сами, как могли, сами и общедомовую проводку поменяли.

- Скинулись, электрика наняли. Теперь нам МЧС-ники выговаривают: «Кто и на каком основании проводку менял?» А кто нам еще делать будет? Ни одна жилищная организация нас обслуживать не захотела, — разводит руками жительница дома Елена Крап.

Пока не известно будет ли какая-то помощь пострадавшим от городских властей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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