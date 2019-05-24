В Барнауле девушка живет с грудным ребенком в СИЗО

СЕГОДНЯ 11:00 2019-05-24T11:03:04+03:00

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В Барнауле 27-летняя девушка живет с новорожденным ребенком в следственном изоляторе. Малыш появился на свет 31 декабря прошлого года. В настоящее время мать ребенка уже осуждена за кражу.

На днях врио уполномоченного при губернаторе Алтайского края по правам ребенка ознакомилась с условиями содержания. Ольга Казанцева посетила камеру, где в настоящее время содержится осужденная женщина с пятимесячным ребенком, чтобы проверить условия содержания малыша.

- Во всех следственных изоляторах Алтайского края имеются оборудованные камеры для содержания женщин с детьми в возрасте до трех лет. Камеры отвечают требованиям санитарного законодательства. В каждой имеется детская кроватка, пеленальный столик, стульчик, ванночка, электрическая плитка, бактерицидный облучатель-рециркулятор воздуха. В камерах проведена холодная и горячая вода. Прогулочные дворы для матерей с детьми оборудованы скамейками и песочницами, - сообщает пресс-служба краевого управления ФСИН.

В настоящее время в СИЗО содержится 15 несовершеннолетних. С подростками регулярно проводятся психокоррекционные занятия, в камерах имеются настольные игры и пазлы. В следственном изоляторе оборудована комната с тренажерами, где несовершеннолетние могут заниматься. К воспитательной и духовно-просветительской работе с подростками привлекаются священнослужители РПЦ, Алтайское краевое отделение Российского детского фонда и другие общественные организации.

ИСТОЧНИК KP.RU