2019-05-24T11:03:04+03:00
Общество

В Барнауле девушка живет с грудным ребенком в СИЗО

Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
КамераКамераФото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю
Изменить размер текста:

В Барнауле 27-летняя девушка живет с новорожденным ребенком в следственном изоляторе. Малыш появился на свет 31 декабря прошлого года. В настоящее время мать ребенка уже осуждена за кражу.

На днях врио уполномоченного при губернаторе Алтайского края по правам ребенка ознакомилась с условиями содержания. Ольга Казанцева посетила камеру, где в настоящее время содержится осужденная женщина с пятимесячным ребенком, чтобы проверить условия содержания малыша.

- Во всех следственных изоляторах Алтайского края имеются оборудованные камеры для содержания женщин с детьми в возрасте до трех лет. Камеры отвечают требованиям санитарного законодательства. В каждой имеется детская кроватка, пеленальный столик, стульчик, ванночка, электрическая плитка, бактерицидный облучатель-рециркулятор воздуха. В камерах проведена холодная и горячая вода. Прогулочные дворы для матерей с детьми оборудованы скамейками и песочницами, - сообщает пресс-служба краевого управления ФСИН.

В настоящее время в СИЗО содержится 15 несовершеннолетних. С подростками регулярно проводятся психокоррекционные занятия, в камерах имеются настольные игры и пазлы. В следственном изоляторе оборудована комната с тренажерами, где несовершеннолетние могут заниматься. К воспитательной и духовно-просветительской работе с подростками привлекаются священнослужители РПЦ, Алтайское краевое отделение Российского детского фонда и другие общественные организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Главный полицейский Алтайского края отчитался о доходах за 2018 год
В торговые центры Барнаула вновь поступают сообщения о минировании
В Алтайском крае может появиться новая программа финансовой поддержки сельских учителей
Погода на 25 и 26 мая 2019 года в Алтайском крае: жара, грозы и град
В Алтайском крае стабилизировалась паводковая обстановка
Женщина-инвалид торговала наркотиками в Барнауле
Какие дома относятся к контуру ТЭЦ-2 в Барнауле
Огонь оставил без крова 10 семей
Первый канал снял сюжет после жалоб барнаульцев на работу контактного зоопарка
В Барнауле «девятка» врезалась в трамвай на кольце Юрина – Малахова
В Барнауле досрочно возобновляют подачу горячей воды по контуру ТЭЦ-3
В Республике Алтай бушует стихия: автомобильные мосты смывает водой
Суд оставил в силе приговор «лесному стрелку»
В Ключевском районе продали единственный кинотеатр и закрыли детский лагерь
АлтГТУ выделены бюджетные места для обучения иностранных граждан
Барнаульская «Карандин-Арена» продолжает работать после принудительного закрытия
Погода на 25 и 26 мая 2019 года в Барнауле: дождь и ветер
Микробиологический ликбез: как ванадий влияет на организм человека
Комиссия Минстроя посетит Бийск и проверит ситуацию с мусором
Свыше двух тысяч архивных документов намерены рассекретить в Алтайском крае
Бийский предприниматель торговал подделками и пытался дать взятку
Жители Барнаула делятся снимками града
Жители некоторых районов Бийска могут получить горячую воду в конце мая
Замначальника алтайской полиции не продлили контракт
В Барнауле на улице Партизанской запретят парковку автомобилей