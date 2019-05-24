СЕГОДНЯ 10:32 2019-05-24T10:32:38+03:00

В Барнауле «девятка» врезалась в трамвай на кольце Юрина – Малахова Фото: Скриншот с паблика Barnaul 22

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Очередное ДТП с участием легкового автомобиля и трамвая произошло в Барнауле сегодня, 24 мая. По сообщениям очевидец, ВАЗ-2109 врезался в трамвай на пересечении улиц Юрина и Малахова.

Горожане продолжают обсуждать детали этой аварии в сообществе «Barnaul 22». Очевидцы пишут, что после столкновения у «девятки» сильно пострадала передняя часть автомобиля, у вагона трамвая сильная вмятина. Свидетели утверждают, что в этом ДТП никто не пострадал.

В комментариях к сообщению об аварии разгорелся жаркий спор по поводу того, кто виноват в ДТП.

– Виноват водитель машины, кстати. Все остальные пропускали трамвай, а этот летел на всей скорости, – написал Михаил Белов.

– Интересно, с чего это трамваю надо уступать, когда машина на главной находится? Трамвайчик там должен уступать, – возразил Андрей Шорохов.

– Машина на главной дороге, а трамвай, по-вашему, на второстепенной что ли, трамвай с кольца выходит, он имеет преимущество, – вмешалась в дискуссию Снежана Зиновская.

ИСТОЧНИК KP.RU