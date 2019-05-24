Суд оставил в силе приговор «лесному стрелку»

СЕГОДНЯ 08:10 2019-05-24T12:07:55+03:00

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Апелляционная коллегия не удовлетворила жалобу Александра Никифорова на первоначальный приговор суда. Ранее жителя Барнаула приговорили к 15 годам строгого режима за убийство и разбой.

Напомним, трагедия произошла весной 2017 года у шоссе в ленточном бору. Мужчина прогуливался с 43-летней учительницей из Барнаула Натальей Лапшиной, с которой познакомился в Интернете. Позже там был обнаружен ее труп с огнестрельным ранением.

Александр Никифоров уверял, что это был несчастный случай. Якобы, на романтическом свидании он решил показать меткость при стрельбе, но случайно попал в спутницу. Потом в шоке забросал тело ветками и сбежал.

Следствие поначалу инкриминировало ему причинение смерти по неосторожности. Однако родные Натальи Лапшиной настояли на переквалификации дела по статье «Убийство», мотивируя тем, что в тот вечер с банковской карты женщины было снято 69 тысяч рублей. В связи с этим возбудили еще одно уголовное дело по статье «Разбой». В итоге Никифорова приговорили к 15 годам строгого режима.

Тем не менее, мужчина продолжал настаивать, что произошел несчастный случай и ценностей убитой он не брал. Адвокат Никифорова подал апелляцию, но ее не удовлетворили, пишет МК на Алтае.

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ИСТОЧНИК KP.RU