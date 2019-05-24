Барнаульская «Карандин-Арена» продолжает работать после принудительного закрытия

СЕГОДНЯ 07:11 2019-05-24T07:12:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне, 23 мая, в Барнауле состоялось судебное заседание по иску прокуратуры к собственникам «Карандин-Арены». Поводом этому стали нарушения правил пожарной безопасности, которые были выявлены на этом объекте.

Как сообщил исполнительный директор спортивного комплекса Максим Ничаев, в конечном итоге Индустриальный районный суд Барнаула разрешил дальнейшую эксплуатацию ледового дворца. Это произошло после того, как были изучены акты «Испытательной пожарной лаборатории». Специалисты этой организации провели специальную проверку. По ее итогам стало понятно, что грубых нарушений пожарной безопасности, которые бы угрожали жизни и здоровью посетителей «Карарндин-Арены» не выявлено.

Максим Ничаев добавил, что им предстоит устранить нарушения режимного характера, в том числе установить недостающие информационные таблички.

Напомним, что несколько дней назад «Карандин-Арену» закрыли по решению суда. Основной причиной называли недостаточное количество датчиков противопожарной системы на объекте.

ИСТОЧНИК KP.RU