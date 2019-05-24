Погода на 25 и 26 мая 2019 года в Барнауле: дождь и ветер

СЕГОДНЯ 06:18 2019-05-24T06:18:15+03:00

На выходных в Барнауле ожидается теплая погода с дождем и ветром. Фото: Дарья САВЕНКО

Изменить размер текста: A A

На выходных – 25 и 26 мая 2019 года – в Барнауле ожидается теплая погода с дождем и ветром.

Согласно прогнозам синоптиков, в ночь на 25 мая в краевой столице ожидается +8…+10 градусов, днем столбик термометра поднимется до +23…+25. Без осадков, ветер южный 5-10 метров в секунду, днем с порывами до 15 метров в секунду.

Ночью 26 мая в Барнауле будет +10…+12 градусов, днем воздух прогреется до +15…+17. Ночью начнется дождь, который продлится всю первую половину дня. Ветер южный с переходом на северо-западный 7-12, порывы 13-18 метров в секунду.

По Алтайскому краю в субботу и воскресенье пройдут дожди, град, порывы ветра достигнут 22 метров в секунду.

Вместе с тем, до 27 мая местами по краю сохранится высокая пожароопасность, в Кулундинском, Славгородском, Ключевском и Волчихинском районах – чрезвычаная пожароопасность.

ИСТОЧНИК KP.RU