2019-05-24T07:32:59+03:00
Общество

Комиссия Минстроя посетит Бийск и проверит ситуацию с мусором

Дарья САВЕНКО
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Скриншот видео Бийского ТВ.Скриншот видео Бийского ТВ.
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Бийск посетит комиссия регионального министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России и проверит ситуацию с вывозом твердых коммунальных отходов.

23 мая в интернет-издании «Бийский рабочий» была опубликована статья о том, что в городе появилось большое количество мусорных свалок. После выхода материала, с редакцией связались сотрудники пресс-службы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.

- По информации регоператора ООО «Спецобслуживание Центральное», вывоз твердых коммунальных отходов с территории Бийска осуществляется в соответствии графиками, утвержденными муниципалитетом. Вместе с тем, в ближайшее время в Бийск для проверки будут направлены специалисты Минстроя Алтайского края, - сказал представитель пресс-службы.

В случае нарушений, представителями Минстроя будут составлены соответствующие акты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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