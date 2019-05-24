Свыше двух тысяч архивных документов намерены рассекретить в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 05:06 2019-05-24T05:08:02+03:00

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Более двух тысяч архивных дел за 1921-1988 годы рассекретит в Алтайском крае межведомственная экспертная комиссия.

Как сообщили в региональном министерстве культуры Алтайского края в частности должны быть рассекречены документы фондов Алтайского краевого комитета КПСС, исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов, Алтайского краевого комитета госстатистики,

Барнаульского городского комитета КПСС, Бийского окружного комитета ВКП (б) Западно-Сибирского края.

Среди рассекреченных документов — протоколы, выписки из протоколов заседаний бюро, постановления, письма Западно-Сибирского крайкома ВКП(б) о строительстве новых линий Сибстройпути. Также будут рассекречены документы о ходе проработки постановления ЦК о чистке рядов партии и мобилизации для укрепления руководящими работниками северных районов. Огласку получат документы об отгрузке картофеля Казахстану; борьбе со спекуляцией хлебом; мобилизации шоферов на Чуйский тракт; отправке работников в органы суда и прокуратуры для разгрузки дел; обеспечении рабочими кадрами шахт Кузбасса и строительства Кузнецкого металлургического завода, а также другие документы прошлого столетия.

ИСТОЧНИК KP.RU