2019-05-24T04:26:08+03:00
Происшествия

Бийский предприниматель торговал подделками и пытался дать взятку

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Бийскому предпринимателю придется ответить в суде за торговлю контрафактной одеждой и обувью, а также за покушение на дачу взятки должностному лицу.

Как сообщили в следственном управлении следственного комитета России по Алтайскому краю, в период с 2014 по 2019 годы житель Бийска, не имея разрешения правообладателей на использование товарных знаков «Adidas», «Reebok» и «Nike», торговал контрафактной одеждой и обувью.

В феврале 2019 года его магазин осматривали сотрудники полиции. Предприниматель пытался дать взятку одному из оперуполномоченных в размере 20 тысяч рублей в обмен на скрытие результатов осмотра. Довести задуманное до конца злоумышленнику не удалось, поскольку полицейский отказался от предложенных ему денег.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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