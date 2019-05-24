Жители Барнаула делятся снимками града

СЕГОДНЯ 03:59 2019-05-24T03:59:43+03:00

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Накануне, 23 мая, во второй половине дня в некоторых районах Барнаула прошел град размером с горошину. Сразу после разгула стихии барнаульцы начали делиться фотографиями последствий непогоды в социальных сетях.

— Не снег, так град… Май «радует» погодой. Район ВРЗ… — сопроводил подписью фото града один из подписчиков сообщества «Barnaul22».

В комментариях горожане обсуждают последствия непогоды.

— Машины не побило и рассаду тоже, мелкий был, просто много его, — написала Екатерина Ермилова.

Горожане пишут, что град прошел в районе ВРЗ, на горе, а также в Ленинском районе краевого центра. Каких-либо серьезных последствий непогоды не замечено.

Напомним, что двумя днями ранее по социальным сетям прокатилась фейковая новость о граде невероятных размеров в Кош-Агаче. Как выяснилось позже, Республике Алтай приписывали разгул стихии, который произошел в Дагестане.

ИСТОЧНИК KP.RU