Жители Барнаула делятся снимками града
Накануне, 23 мая, во второй половине дня в некоторых районах Барнаула прошел град размером с горошину. Сразу после разгула стихии барнаульцы начали делиться фотографиями последствий непогоды в социальных сетях.
— Не снег, так град… Май «радует» погодой. Район ВРЗ… — сопроводил подписью фото града один из подписчиков сообщества «Barnaul22».
В комментариях горожане обсуждают последствия непогоды.
— Машины не побило и рассаду тоже, мелкий был, просто много его, — написала Екатерина Ермилова.
Горожане пишут, что град прошел в районе ВРЗ, на горе, а также в Ленинском районе краевого центра. Каких-либо серьезных последствий непогоды не замечено.
Напомним, что двумя днями ранее по социальным сетям прокатилась фейковая новость о граде невероятных размеров в Кош-Агаче. Как выяснилось позже, Республике Алтай приписывали разгул стихии, который произошел в Дагестане.
ИСТОЧНИК KP.RU