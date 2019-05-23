2019-05-23T15:00:30+03:00
Общество

Замначальника алтайской полиции не продлили контракт

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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ГУ МВД по Алтайскому краюГУ МВД по Алтайскому краюФото: Олег УКЛАДОВ
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Замначальника ГУ МВД по Алтайскому краю Павлу Татарникову не продлили контракт из-за нецелесообразности, сообщил «ТОЛКу» источник знакомый с ситуацией.

«Руководством Министерства внутренних дел РФ было принято решение о нецелесообразности заключения с полковником внутренней службы Татарниковым П.П. нового контракта о прохождении службы в органах внутренних дел РФ. Учитывая изложенное, просим в соответствии с законодательством представить в ДГСК МВД России материалы к увольнению Татарникова П.П. со службы внутренних дел»,– сообщается в документе, который есть в распоряжении СМИ.

Письмо датировано 15 мая.

Справка КП

Павел Татарников родился в городе Облучье Архаринского района Хабаровского края. Службу в правоохранительных органах начал в 1990 года. С 2001 по 2007 год руководил отделом дознания ГУВД Алтайского края, с 2007 по 2011 год возглавлял инспекцию штаба ГУВД по Алтайскому краю, с июня 2011 года руководил штабом ГУ МВД России по Алтайскому краю. За период службы в органах внутренних дел неоднократно поощрялся руководством МВД России, ГУ МВД России по Алтайскому краю. Приказом Министра внутренних дел Российской Федерации № 349 л/с от 21 апреля 2015 года полковник внутренней службы назначен на должность заместителя начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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