Соцсети: в Барнауле столкнулись трамвай и грузовик
23 мая в Барнауле произошло столкновение трамвая и грузовика. Движение общественного транспорта затруднено, сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».
ДТП произошло на улице Попова. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды на Алтае» в отделения пропаганды городской Госавтоинспекции, информация о дорожно-транспортном происшествии не поступала. В результате аварии никто не пострадал. Участники самостоятельно оформили ДТП в соответствии с законодательством.
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ИСТОЧНИК KP.RU