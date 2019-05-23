Соцсети: в Барнауле столкнулись трамвай и грузовик

23 Май 14:10 2019-05-23T14:10:00+03:00

В аварии никто не пострадал

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23 мая в Барнауле произошло столкновение трамвая и грузовика. Движение общественного транспорта затруднено, сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».

ДТП произошло на улице Попова. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды на Алтае» в отделения пропаганды городской Госавтоинспекции, информация о дорожно-транспортном происшествии не поступала. В результате аварии никто не пострадал. Участники самостоятельно оформили ДТП в соответствии с законодательством.

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ИСТОЧНИК KP.RU