2019-05-23T12:24:47+03:00
Общество

Последние звонки прозвенят 24 и 25 мая в барнаульских школах

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Последний звонокПоследний звонокФото: Олег УКЛАДОВ
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24 и 25 мая в барнаульских школах прозвенят последние звонки. Всего из школ выпустят 3 тыс. 782 одиннадцатиклассников, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Торжественные линейки, посвященные последнему звонку, пройдут в 85 общеобразовательных организациях Барнаула. 24 мая звонок прозвенит для выпускников пяти школ - №6, 72, 76, 94, 97. В субботу, 25 мая, линейка состоится в остальных школах.

По традиции, для выпускников организуют классные часы, праздничные концертные программы, экскурсии по городу. В мероприятиях примут участие педагоги, родители, ветераны, представители правительства Алтайского края и администрации города, депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания и Барнаульской городской Думы.

Массовых мероприятий в вечернее время в школах не планируется. Во время торжеств для обеспечения безопасности школьников будут задействованы сотрудники полиции, инспекторы ГИБДД, территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы, Управление по делам ГО и ЧС г.Барнаула.

Кстати, сегодня, 23 мая, последние звонки состоялись для 6 тыс. 857 девятиклассников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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