Бийский депутат-нарушитель решил уйти из гордумы по собственному желанию
Алексей Карасев написал заявление на увольнение по собственному желанию. Это произошло накануне заседания Бийской городской Думы, где планировалось лишить его полномочий.
Как сообщает «Политсибру», вопрос о досрочном прекращении полномочий руководителя фракции ЛДПР в гордуме подняли после проверки его декларации за 2017 год. Выяснилось, что Карасев не задекларировал 29 банковских счетов, два земельных участка, участие в качестве учредителя в пяти хозяйственных обществах, шесть прицепов и другое имущество. После этого c инициативой лишить лидера фракции ЛДПР депутатства выступил губернатора Виктор Томенко. Затем вопрос о досрочном прекращении полномочий Карасева был внесен в повестку заседания гордумы, назначенного на 23 мая.
Отмечается, что Карасев прошел в состав фракции по партспискам, поэтому "жириновцы" вправе сами решить судьбу освободившегося мандата. Возможно, это произойдет уже к началу лета.
ИСТОЧНИК KP.RU