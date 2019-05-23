Бийский депутат-нарушитель решил уйти из гордумы по собственному желанию

23 Май 11:24 2019-05-23T11:24:19+03:00

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Алексей Карасев написал заявление на увольнение по собственному желанию. Это произошло накануне заседания Бийской городской Думы, где планировалось лишить его полномочий.

Как сообщает «Политсибру», вопрос о досрочном прекращении полномочий руководителя фракции ЛДПР в гордуме подняли после проверки его декларации за 2017 год. Выяснилось, что Карасев не задекларировал 29 банковских счетов, два земельных участка, участие в качестве учредителя в пяти хозяйственных обществах, шесть прицепов и другое имущество. После этого c инициативой лишить лидера фракции ЛДПР депутатства выступил губернатора Виктор Томенко. Затем вопрос о досрочном прекращении полномочий Карасева был внесен в повестку заседания гордумы, назначенного на 23 мая.

Отмечается, что Карасев прошел в состав фракции по партспискам, поэтому "жириновцы" вправе сами решить судьбу освободившегося мандата. Возможно, это произойдет уже к началу лета.

ИСТОЧНИК KP.RU