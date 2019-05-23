2019-05-23T11:22:44+03:00
Звезды

В Барнауле из-за закрытия ледовой арены перенесли концерт Басты

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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БастаБастаФото: Борис КУДРЯВОВ
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Из-за закрытия ЛДС «Карандин-Арена» в Барнауле изменили площадку для концерта Басты. Он пройдет 2 июня.

Как сообщает паблик go_barnaul в Instagram, фанатов российского исполнителя соберут в спортивном комплексе «Темп», который находится на Балтийском проезде. Уточняется, что все купленные билеты являются действительными.

Напомним, в Барнауле такая ситуация складывается не впервые. Так, из-за закрытия барнаульского Дворца зрелищ и спорта в 2018 году пришлось перенести концерт известного певца Сергея Лазарева. Все назначенные на этой площадке концерты один за другим начали переносить в другие залы. Шоу Лазарева было последнее. Так что организатор до последнего надеялась на благосклонность суда, но он оказался непреклонен. Дворец спорта так и не открыли. Слишком много нарушений безопасности в нем выявили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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