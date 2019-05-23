В Барнауле из-за закрытия ледовой арены перенесли концерт Басты
Из-за закрытия ЛДС «Карандин-Арена» в Барнауле изменили площадку для концерта Басты. Он пройдет 2 июня.
Как сообщает паблик go_barnaul в Instagram, фанатов российского исполнителя соберут в спортивном комплексе «Темп», который находится на Балтийском проезде. Уточняется, что все купленные билеты являются действительными.
Напомним, в Барнауле такая ситуация складывается не впервые. Так, из-за закрытия барнаульского Дворца зрелищ и спорта в 2018 году пришлось перенести концерт известного певца Сергея Лазарева. Все назначенные на этой площадке концерты один за другим начали переносить в другие залы. Шоу Лазарева было последнее. Так что организатор до последнего надеялась на благосклонность суда, но он оказался непреклонен. Дворец спорта так и не открыли. Слишком много нарушений безопасности в нем выявили.
Читайте также:
В Барнауле закрыли ледовый дворец "Карандин-Арена"
"Карандин-Арену" закрыли в Барнауле по решению суда. Одной из причин стало недостаточное количество датчиков противопожарной системы в здании, которые обнаружили сотрудники МЧС и прокуратуры Индустриального района. Все тренировки СШОР "Алтай" на ближайшие дни отменены (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU