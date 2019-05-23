Министерство спорта РФ поддержит развитие рафтинга на Алтае

23 Май 10:47 2019-05-23T10:47:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В ходе «правительственного часа» представитель в СФ Республики Алтай Владимир Полетаев задал вопрос министру спорта РФ Павлу Колобкову по поводу развития рафтинга (спортивного сплава по горным рекам). Министр заявил, что подобным видам спорта будет оказана поддержка, сообщает пресс-центр СФ.

Как пояснил Владимир Полетаев, команда по рафтингу, созданная в 1990-е годы при Горно-Алтайском государственном университете (ГАГУ), неоднократно выигрывала кубки и чемпионаты России.

- Также команда университета успешно выступает и на международном уровне, занимая призовые места. Буквально три дня назад в Австралии завершился чемпионат мира по рафтингу, где команда «ГАГУ-СШОР», представляющая Россию, стала серебряным призером. Но для поддержания высоких спортивных достижений требуется серьезное материальное обеспечение. Тренерский и преподавательский состав ГАГУ практически безвозмездно, на своем энтузиазме много лет бьется за развитие рафтинга, привлекая спонсоров, - добавил сенатор.

Кроме того, будет обсужден вопрос о строительстве легкоатлетического зала в Республике Алтай.

ИСТОЧНИК KP.RU