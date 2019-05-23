2019-05-23T08:24:13+03:00
Общество

Алтайские синоптики спрогнозировали ночные заморозки до -2 градусов

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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В Алтайском крае 23 и 24 мая ожидаются ночные заморозки. Температура воздуха опустится до -2 градусов.

По информации синоптиков ЦГМС, на территории края 23 мая ожидаются дожди, грозы, местами сильные дожди, что может спровоцировать подъем воды в реке Чарыш. Напомним, 22 мая по этой причине вода подтопила дома жителей села Чарышское.

Кроме того, с 23 по 27 мая местами в регионе сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости), в Кулундинском районе – чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости). С 24 по 27 мая в Славгородском и Ключевском районах также ожидается чрезвычайная опасность возникновения пожаров.

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В Алтайском крае отмечается подъем уровня воды в реке Чарыш и подтопление приусадебных участков. По данным Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, подъем уровня воды (в частности, в районе села Чарышское) произошел из-за сильных осадков в Республике Алтай (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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