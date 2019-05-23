2019-05-23T08:34:06+03:00
Общество

На Алтае могут подорожать льготные проездные

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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В Алтайском крае с июня могут увеличить стоимость льготного проездаВ Алтайском крае с июня могут увеличить стоимость льготного проездаФото: Олег УКЛАДОВ
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В Алтайском крае с июня могут увеличить стоимость льготного проезда. Соответствующий проект уже подготовлен в краевом правительстве, сообщила «Алтайская правда».

Стоимость проезда в общественном транспорте может увеличиться на 10% - с 300 рублей до 330 рублей. С 15 июня изменения могут вступить в силу, так как с этой даты начнется реализация проездных билетов на июль текущего года.

Льготные проездные в Алтайском крае предоставляются в рамках социальной поддержки с 2009 года. Право на льготный проезд имеют: федеральные льготники – инвалиды, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, «чернобыльцы», «семипалатинцы» и др.; краевые льготники – ветераны труда, ветераны труда Алтайского края, труженики тыла, жертвы политических репрессий; лица, сопровождающие детей-инвалидов.

Ежемесячно проездом пользуются 80-100 тыс. льготников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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