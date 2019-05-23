2019-05-23T07:46:38+03:00
Общество

Более 60 алтайских студентов получал правительственные стипендии

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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67 студентов из 14 профессиональных образовательных организаций и двух образовательных организаций высшего образования Алтайского края в течение следующего учебного года будут получать стипендию правительства РФ, сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Алтайского края. Соответствующий приказ подписан в министерстве просвещения Российской Федерации.

Студенты, обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена, получат стипендию в размере 4 тыс. рублей, а те, кто обучается по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 2 тыс. рублей дополнительно к академической стипендии.

Правительственная стипендия учреждена в 2012 году для государственной поддержки талантливой молодежи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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