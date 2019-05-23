В Барнауле торжественно откроют памятник Кириллу и Мефодию

23 Май 06:46 2019-05-23T06:46:35+03:00

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В пятницу, 24 мая, в столице Алтайского края состоится торжественное открытие памятника Кириллу и Мефодию. Его установили на въезде в город, на площади Баварина.

Как рассказали в Барнаульской епархии, мероприятие приурочено ко Дню славянской письменности и культуры, который ежегодно отмечается 24 мая. Торжества начнутся с Божественной литургии в храмах. После этого, в 10:30, состоятся два крестных хода: один - от Никольского храма (проспект Ленина, 36) в сторону Речного вокзала и другой - от Знаменского храма (улица Большая Олонская, 26). С 11:00 до 11:30 в сквере монастыря, со стороны площади Баварина, пройдет торжественный молебен святым равноапостольным Кириллу и Мефодию и освящение памятника учителям Словенским.

Автором памятника стал художник и скульптор Сергей Исаков. Его полотна и скульптуры находятся в музеях России, Греции, Италии, Франции. Его работы выставлены в залах Академии изящных искусств Антверпена, где он учился. Картину Исакова «Заброшенный храм» приобрёл Брюссельский национальный музей.

Проект постамента создали Михаил Соломатин и архитектор Иван Соловьев, чей стаж привышает 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU