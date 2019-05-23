2019-05-23T06:25:33+03:00
Происшествия

Опасного преступника разыскивают в Алтайском крае

Дарья САВЕНКО
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В Алтайском крае ведется поиск Романа Гасановича Русанова, который подозревается в совершении тяжкого преступления.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, его рост 175-180 сантиметров, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Родился в 1992 году в Кемеровской области. По роду деятельности может находиться на крупных строительных объектах (подбор разнорабочих). В каком именно преступлении подозревается мужчина - не известно.

Людей, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефонам: 8-963-534-79-99, 8-963-536-33-77, 8-913-099-27-98, 8(3852) 397-725 или 02.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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