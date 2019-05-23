2019-05-23T04:36:09+03:00
Происшествия

В Барнауле охранников «Сотни» будут судить за избиение посетителя пивнушки

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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В Барнауле двое охранников частного охранного предприятия «Сотня» предстанут перед судом по обвинению в превышении полномочий. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе следственного комитета по Алтайскому краю.

По данным следствия, ранним утром 9 марта текущего года барнаульские охранники прибыли в магазин «Пиффков». Сотрудники частного охранного предприятия вышли за пределы своих полномочий, так как применили в отношении одного из посетителей физическую силу. Сначала они брызнули в лицо мужчине слезоточивый газ из аэрозольного устройства, а затем избили его.

Напомним, видео избиения попало в сеть. По закону охранникам грозит до семи лет лишения свободы.

Следователи собрали достаточно доказательств по уголовному делу. Далее будет разбираться суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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