2019-05-23T04:21:39+03:00
Происшествия

Двое барнаульцев обвиняются в изнасиловании женщины

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Следственный комитет по Алтайскому краю предъявил обвинение двум барнаульцам в изнасиловании с применением насилия к потерпевшей и насильственных действиях сексуального характера. Молодых парней 23 и 24 лет заключили под стражу, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

По данным следствия, ночью 20 мая обвиняемые отдыхали в компании знакомых в одном из кафе краевой столицы, где познакомились с женщиной, которая также проводила время в заведении. После закрытия молодые люди предложили ее проводить. На участке местности они изнасиловали и совершили в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Следствие продолжает вести сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

Читайте также:

Житель Славгорода ответит за насилие, которое совершил более 10 лет назад

Следователи Алтайского края завершили расследование дела, возбужденного в отношении 40-летнего жителя Славгорода. Больше десяти лет он скрывался от правосудия (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Главный полицейский Алтайского края отчитался о доходах за 2018 год
В торговые центры Барнаула вновь поступают сообщения о минировании
В Алтайском крае может появиться новая программа финансовой поддержки сельских учителей
Погода на 25 и 26 мая 2019 года в Алтайском крае: жара, грозы и град
В Алтайском крае стабилизировалась паводковая обстановка
Женщина-инвалид торговала наркотиками в Барнауле
Какие дома относятся к контуру ТЭЦ-2 в Барнауле
Огонь оставил без крова 10 семей
Первый канал снял сюжет после жалоб барнаульцев на работу контактного зоопарка
В Барнауле девушка живет с грудным ребенком в СИЗО
В Барнауле «девятка» врезалась в трамвай на кольце Юрина – Малахова
В Барнауле досрочно возобновляют подачу горячей воды по контуру ТЭЦ-3
В Республике Алтай бушует стихия: автомобильные мосты смывает водой
Суд оставил в силе приговор «лесному стрелку»
В Ключевском районе продали единственный кинотеатр и закрыли детский лагерь
АлтГТУ выделены бюджетные места для обучения иностранных граждан
Барнаульская «Карандин-Арена» продолжает работать после принудительного закрытия
Погода на 25 и 26 мая 2019 года в Барнауле: дождь и ветер
Микробиологический ликбез: как ванадий влияет на организм человека
Комиссия Минстроя посетит Бийск и проверит ситуацию с мусором
Свыше двух тысяч архивных документов намерены рассекретить в Алтайском крае
Бийский предприниматель торговал подделками и пытался дать взятку
Жители Барнаула делятся снимками града
Жители некоторых районов Бийска могут получить горячую воду в конце мая
Замначальника алтайской полиции не продлили контракт
В Барнауле на улице Партизанской запретят парковку автомобилей