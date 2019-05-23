Двое барнаульцев обвиняются в изнасиловании женщины

23 Май 04:21 2019-05-23T04:21:39+03:00

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Следственный комитет по Алтайскому краю предъявил обвинение двум барнаульцам в изнасиловании с применением насилия к потерпевшей и насильственных действиях сексуального характера. Молодых парней 23 и 24 лет заключили под стражу, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

По данным следствия, ночью 20 мая обвиняемые отдыхали в компании знакомых в одном из кафе краевой столицы, где познакомились с женщиной, которая также проводила время в заведении. После закрытия молодые люди предложили ее проводить. На участке местности они изнасиловали и совершили в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Следствие продолжает вести сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU