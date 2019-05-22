2019-05-22T14:27:58+03:00
Происшествия

Женщина на «Ниве» насмерть сбила корову в Алтайском крае

Дарья САВЕНКО
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Автомобиль «Нива» насмерть сбил корову. Инцидент произошел во вторник, 21 мая, на трассе Поспелиха – Курья (перед селом Николаевка) в Поспелихинском районе.

Как сообщает газета «Новый путь», женщина, управляя автомобилем, сбила корову, которая шла по дороге. Машина вылетела, ударилась в дерево и перевернулась. Женщина-водитель с травмами была доставлена в Поспелихинскую ЦРБ, где ей оказали всю необходимую помощь. Животное, к сожалению, погибло на месте.

Сейчас ведется разбирательство, материальный ущерб уточняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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