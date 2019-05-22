2019-05-22T17:34:02+03:00
Общество

Барнаульцу сломали нос из-за наглой жены

Иван ОЛЕКСЮК
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Дело кончилось мордобоем и обидой.Дело кончилось мордобоем и обидой.Фото: ОЛЕКСЮК Иван
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В Барнауле ссора из-за парковки закончилась дракой. Все началось с того, что жена одного из подравшихся приехала домой и решила припарковать авто на месте, которое она по каким-то причинам считала своим.

Как сообщила старший помощник прокурора Ленинского района города Барнаула Юлия Чиндяскина, когда горожанка увидела, что ее место занято, а за рулем автомобиля сидит мужчина, дама потребовала освободить якобы ее место. Получив логичный и скорее всего невежливый отказ, она пожаловалась своему мужу на обидчика.

Супруг вышел и получил аналогичный ответ. Разгорелась ссора, переросшая в драку. Супруг женщины вышел из нее проигравшим, со сломанным носом и синяками. Но не одолев соперника физически, пострадавший решил привлечь себе на помощь закон – против нападавшего возбудили дело за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Дело закончилось примирением сторон и выплатой пострадавшему компенсации в размере 5 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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