Прокуратура возбудила дело против барнаульской больницы №12

22 Май 11:47 2019-05-22T11:47:41+03:00

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Прокуратура Алтайского края возбудила дело об административном правонарушении в отношении руководителя барнаульской больницы №12.

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, недавно в местных СМИ была опубликована статья об ужасных условиях пребывания в детском травматологическом отделении этой больницы. Прокуратура отправилась туда с проверкой и выявила не только наличие тараканов, но нашли и другие нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Так, представители надзорного ведомства увидели дефекты отделки поверхности кроватей, трещины и отслоение краски на стенах и потолке, облицовочной плитке, порванный линолеум, отсутствие системы приточно-вытяжной вентиляции. Туалеты не были обеспечены туалетной бумагой и средствами для мытья рук и пр.

Главному врачу больницы прокуратурой района внесено представление, инициировано возбуждение дела об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU