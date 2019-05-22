Барнаульский депутат отказался предоставить декларацию о своих доходах

22 Май 10:57 2019-05-22T11:38:01+03:00

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Егор Банщиков, депутат Барнаульской городской Думы, отказался подавать сведения о доходах за 2018 год. Эту информацию подтвердили несколько независимых источников, сообщает «Политсибру».

Фамилия депутата «Справедливой России» ранее звучала в разбирательствах «декларационного дела». В ходе судебного процесса Банщиков несколько раз допускал исход, при котором он может оказаться от места в городской Думе. Справоросс также посчитал допустимым, не отчитываться о своих доходах за последнее время.

В итоге, в знак протеста народный избранник не сдал документы в назначенный срок. Такое решение автоматически лишает Банщикова депутатских полномочий.

К слову, на ближайшем заседании БГД прокуратура, скорее всего, уже вынесет этот вопрос на рассмотрение коллегам справоросса. Им придется проголосовать за лишение полномочий Банщикова.

ИСТОЧНИК KP.RU