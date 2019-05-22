Барнаульский депутат отказался предоставить декларацию о своих доходах
Егор Банщиков, депутат Барнаульской городской Думы, отказался подавать сведения о доходах за 2018 год. Эту информацию подтвердили несколько независимых источников, сообщает «Политсибру».
Фамилия депутата «Справедливой России» ранее звучала в разбирательствах «декларационного дела». В ходе судебного процесса Банщиков несколько раз допускал исход, при котором он может оказаться от места в городской Думе. Справоросс также посчитал допустимым, не отчитываться о своих доходах за последнее время.
В итоге, в знак протеста народный избранник не сдал документы в назначенный срок. Такое решение автоматически лишает Банщикова депутатских полномочий.
К слову, на ближайшем заседании БГД прокуратура, скорее всего, уже вынесет этот вопрос на рассмотрение коллегам справоросса. Им придется проголосовать за лишение полномочий Банщикова.
ИСТОЧНИК KP.RU