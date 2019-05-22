Онлайн-кассы появятся во всем общественном транспорте Алтайского края

22 Май 10:20 2019-05-22T10:55:48+03:00

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Уже через 1,5 месяца на онлайн-кассы перейдут все индивидуальные предприниматели Алтайского края.

Как рассказали в пресс-службе регионального УФНС, с 1 июля 2019 года онлайн-кассы должны использовать организации индивидуальные предприниматели, в том числе при продаже билетов в общественном транспорте.

В настоящий момент налоговики зарегистрировали порядка 40 тысяч кассовых аппаратов на территории региона, которые принадлежит свыше 14,5 тысячам налогоплательщикам.

В недалеком будущем прогнозируется увеличение числа касс на 10 тысяч единиц.

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ИСТОЧНИК KP.RU