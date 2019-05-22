Штормпрогнозы от МЧС: высокая пожароопасность и подтопление

22 Май 09:03 2019-05-22T09:15:42+03:00

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Сразу два штормовых предупреждения опубликовало ГУ МЧС по Алтайскому краю на 22 мая 2019 года

Так, местами сохранится высокая пожароопасность – четвертый класс горимости, в Кулундинском районе чрезвычайная пожароопасность – пятый класс горимости. Вместе с тем, из-за дождей в Республике Алтай продолжается подъем уровня воды в реке Чарыш. Около села Чарышское он достиг опасной отметки - 219 см, произошло подтопление прибрежных территорий.

Днем 22 мая в Алтайском крае переменная облачность, в отдельных районах небольшой дождь, гроза, температура +14…+19 градусов. В Барнауле также переменная облачность, без осадков. Температура до +16…+18 градусов.

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Сейчас подтоплены восемь приусадебных участков. Прогнозируется дальнейший незначительный рост уровня воды со стабилизацией в ближайшие часы (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU