2019-05-22T09:15:42+03:00
Общество

Штормпрогнозы от МЧС: высокая пожароопасность и подтопление

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сразу два штормовых предупреждения опубликовало ГУ МЧС по Алтайскому краю на 22 мая 2019 года

Так, местами сохранится высокая пожароопасность – четвертый класс горимости, в Кулундинском районе чрезвычайная пожароопасность – пятый класс горимости. Вместе с тем, из-за дождей в Республике Алтай продолжается подъем уровня воды в реке Чарыш. Около села Чарышское он достиг опасной отметки - 219 см, произошло подтопление прибрежных территорий.

Днем 22 мая в Алтайском крае переменная облачность, в отдельных районах небольшой дождь, гроза, температура +14…+19 градусов. В Барнауле также переменная облачность, без осадков. Температура до +16…+18 градусов.

Читайте также

На Алтае подтопило село Чарышское

Сейчас подтоплены восемь приусадебных участков. Прогнозируется дальнейший незначительный рост уровня воды со стабилизацией в ближайшие часы (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Главный полицейский Алтайского края отчитался о доходах за 2018 год
В торговые центры Барнаула вновь поступают сообщения о минировании
В Алтайском крае может появиться новая программа финансовой поддержки сельских учителей
Погода на 25 и 26 мая 2019 года в Алтайском крае: жара, грозы и град
В Алтайском крае стабилизировалась паводковая обстановка
Женщина-инвалид торговала наркотиками в Барнауле
Какие дома относятся к контуру ТЭЦ-2 в Барнауле
Огонь оставил без крова 10 семей
Первый канал снял сюжет после жалоб барнаульцев на работу контактного зоопарка
В Барнауле девушка живет с грудным ребенком в СИЗО
В Барнауле «девятка» врезалась в трамвай на кольце Юрина – Малахова
В Барнауле досрочно возобновляют подачу горячей воды по контуру ТЭЦ-3
В Республике Алтай бушует стихия: автомобильные мосты смывает водой
Суд оставил в силе приговор «лесному стрелку»
В Ключевском районе продали единственный кинотеатр и закрыли детский лагерь
АлтГТУ выделены бюджетные места для обучения иностранных граждан
Барнаульская «Карандин-Арена» продолжает работать после принудительного закрытия
Погода на 25 и 26 мая 2019 года в Барнауле: дождь и ветер
Микробиологический ликбез: как ванадий влияет на организм человека
Комиссия Минстроя посетит Бийск и проверит ситуацию с мусором
Свыше двух тысяч архивных документов намерены рассекретить в Алтайском крае
Бийский предприниматель торговал подделками и пытался дать взятку
Жители Барнаула делятся снимками града
Жители некоторых районов Бийска могут получить горячую воду в конце мая
Замначальника алтайской полиции не продлили контракт
В Барнауле на улице Партизанской запретят парковку автомобилей