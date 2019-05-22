2019-05-22T05:17:27+03:00
Общество

В Барнауле завершаются гидравлические испытания по контуру ТЭЦ-3

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Горячая вода поступит в дома барнаульцев 5-6 июня.Горячая вода поступит в дома барнаульцев 5-6 июня.Фото: Дарья САВЕНКО
Изменить размер текста:

В среду, 22 мая, завершатся гидравлические испытания теплосетей по контуру Барнаульской ТЭЦ-3.

Под опрессовку попали порядка 800 км магистральных и внутриквартальных трубопроводов отопления и горячего водоснабжения. Сейчас же начинается ремонт поврежденных участков. Ремонт продлится с 23 мая по 5 июня.

С 17 июня по 26 июня испытания пройдут в контуре ТЭЦ-2, ремонтные работы начнутся с 27 июня и продлятся до 10 июля. За этот период энергетики обследуют порядка 500 км тепловых сетей.

Читайте также

Сезон фонтанов открыт: Столб воды высотой 10 метров бил в Барнауле

В Барнауле произошла коммунальная авария, в результате которой столб воды высотой в 10 метров устремился ввысь (подробнее).

Коммунальный фонтан: Из-за аварии на сетях поток воды забил в небо

Барнауле в субботу, 18 мая, произошел очередной порыв – поток воды забил в небо в районе пересечения улиц Малахова и Юрина (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Главный полицейский Алтайского края отчитался о доходах за 2018 год
В торговые центры Барнаула вновь поступают сообщения о минировании
В Алтайском крае может появиться новая программа финансовой поддержки сельских учителей
Погода на 25 и 26 мая 2019 года в Алтайском крае: жара, грозы и град
В Алтайском крае стабилизировалась паводковая обстановка
Женщина-инвалид торговала наркотиками в Барнауле
Какие дома относятся к контуру ТЭЦ-2 в Барнауле
Огонь оставил без крова 10 семей
Первый канал снял сюжет после жалоб барнаульцев на работу контактного зоопарка
В Барнауле девушка живет с грудным ребенком в СИЗО
В Барнауле «девятка» врезалась в трамвай на кольце Юрина – Малахова
В Барнауле досрочно возобновляют подачу горячей воды по контуру ТЭЦ-3
В Республике Алтай бушует стихия: автомобильные мосты смывает водой
Суд оставил в силе приговор «лесному стрелку»
В Ключевском районе продали единственный кинотеатр и закрыли детский лагерь
АлтГТУ выделены бюджетные места для обучения иностранных граждан
Барнаульская «Карандин-Арена» продолжает работать после принудительного закрытия
Погода на 25 и 26 мая 2019 года в Барнауле: дождь и ветер
Микробиологический ликбез: как ванадий влияет на организм человека
Комиссия Минстроя посетит Бийск и проверит ситуацию с мусором
Свыше двух тысяч архивных документов намерены рассекретить в Алтайском крае
Бийский предприниматель торговал подделками и пытался дать взятку
Жители Барнаула делятся снимками града
Жители некоторых районов Бийска могут получить горячую воду в конце мая
Замначальника алтайской полиции не продлили контракт
В Барнауле на улице Партизанской запретят парковку автомобилей