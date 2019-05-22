В Барнауле завершаются гидравлические испытания по контуру ТЭЦ-3

22 Май 05:17 2019-05-22T05:17:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 22 мая, завершатся гидравлические испытания теплосетей по контуру Барнаульской ТЭЦ-3.

Под опрессовку попали порядка 800 км магистральных и внутриквартальных трубопроводов отопления и горячего водоснабжения. Сейчас же начинается ремонт поврежденных участков. Ремонт продлится с 23 мая по 5 июня.

С 17 июня по 26 июня испытания пройдут в контуре ТЭЦ-2, ремонтные работы начнутся с 27 июня и продлятся до 10 июля. За этот период энергетики обследуют порядка 500 км тепловых сетей.

Читайте также

Сезон фонтанов открыт: Столб воды высотой 10 метров бил в Барнауле

В Барнауле произошла коммунальная авария, в результате которой столб воды высотой в 10 метров устремился ввысь (подробнее).

Коммунальный фонтан: Из-за аварии на сетях поток воды забил в небо

Барнауле в субботу, 18 мая, произошел очередной порыв – поток воды забил в небо в районе пересечения улиц Малахова и Юрина (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU