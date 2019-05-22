«Горячая линия» по новшествам для дачников пройдет 22 мая в Алтайском крае
В среду, 22 мая, жители Алтайского края могут задать вопросы по «дачным» нововведениям.
«Горячую линию» проведет региональная Кадастровая палата. Эксперты дадут консультации и помогут ликвидировать риски неправильной трактовки законодательства и возможных последствий.
Работать «горячая линия» будет два часа – с 14:00 до 16:00. Звонки принимаются по телефону: 8 (3852) 55-76-59 с коротким добавочным номером:
- по вопросам учета зданий, строений, сооружений - 7125, 7111, 7112;
- по вопросам оформления земельных участков - 7704, 7102, 7104;
- по вопросам кадастровой стоимости земли и строений - 8122.
Помимо этого, получить консультацию в эти часы можно также в офисе Кадастровой палаты в Барнауле по адресу: улица Северо-Западная, 3а. Здание находится напротив Сельхозрынка.
ИСТОЧНИК KP.RU