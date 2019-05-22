Барнаульский легкоатлет финишировал четвертым на соревнованиях в Китае
Сергей Шубенков финишировал четвертым на соревнованиях серии «Мировой вызов». Этап IAAF World Challenge прошел в китайском городе Нанкин 20-21 мая.
Как отметили в пресс-службе барнаульской администрации, в беге на 110 метров с барьерами выступили практически все главные действующие лица недавнего старта «Бриллиантовой лиги» в Шанхае. В их числе – наш барьерист Сергей Шубенков.
Он показал четвертый результат, преодолев дистанцию за 13,37 секунды. Спортсмен из США Фредди Криттенден опередил барнаульского спортсмена на считанные миллиметры. Второе место – у Омара Маклеода из Ямайки, которые пробежал дистанцию за 13,28 секунд. Победу одержал испанец Орландо Ортега с результатом 13,27 сек.
Отметим, что несколько дней назад в барьерном спринте на этапе «Бриллиантовой лиги» Шубенков стал третьим.
ИСТОЧНИК KP.RU