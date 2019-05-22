Барнаульский легкоатлет финишировал четвертым на соревнованиях в Китае

22 Май 04:39 2019-05-22T04:39:47+03:00

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Сергей Шубенков финишировал четвертым на соревнованиях серии «Мировой вызов». Этап IAAF World Challenge прошел в китайском городе Нанкин 20-21 мая.

Как отметили в пресс-службе барнаульской администрации, в беге на 110 метров с барьерами выступили практически все главные действующие лица недавнего старта «Бриллиантовой лиги» в Шанхае. В их числе – наш барьерист Сергей Шубенков.

Он показал четвертый результат, преодолев дистанцию за 13,37 секунды. Спортсмен из США Фредди Криттенден опередил барнаульского спортсмена на считанные миллиметры. Второе место – у Омара Маклеода из Ямайки, которые пробежал дистанцию за 13,28 секунд. Победу одержал испанец Орландо Ортега с результатом 13,27 сек.

Отметим, что несколько дней назад в барьерном спринте на этапе «Бриллиантовой лиги» Шубенков стал третьим.

ИСТОЧНИК KP.RU