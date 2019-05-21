2019-05-21T17:13:04+03:00
Происшествия

Жители Барнаула приносят цветы на место аварии, где погиб 9-летний мальчик

Юлия ЕВГРАФОВА
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Барнаульцы несут игрушки и цветы к месту гибели 9-летнего мальчика, которого 17 мая насмерть сбил маршрутный автобус. Об этом сообщается на странице в соцсетях городского паблика «Go Barnaul» со ссылкой на «Алтапресс».

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Место ДТП
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Судя по фотографиям, у дорожного знака вблизи с местом аварии лежит множество цветов, венок и детские игрушки. На стойке знака «пешеходный переход» прикреплен детский рисунок, рядом на асфальте стоит игрушечный грузовичок с конфетами и картинка с ангелами.

Напомним, ДТП произошло 17 мая на улице Кутузова в районе дома №133. Водитель маршрутного автобуса № 80 наехал на девятилетнего мальчика-велосипедиста, который переезжал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Сейчас на водителя автобуса возбудили уголовное дело. Его подозревают в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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