В Барнауле высадят множество деревьев и цветов

21 Май 16:17 2019-05-21T16:17:20+03:00

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Совсем скоро на улицах Барнаула появится множество новых растений. В столице Алтайского края высадят тысячу кустарников, больше 550 деревьев и почти полмиллиона цветов. На эти работы уйдет 8 млн рублей, сообщают на официальном сайте города.

В Нагорном парке сотрудники Горзеленхоз уже посадили порядка 40 крупномерных саженцев лиственницы, яблони, сосны, березы, дуба и других пород. Растения появились там взамен пострадавших в летнем урагане 2018 года.

Также новые деревья появятся на улицах: Чеглецова, Воровского, Загородной, Попова, Молодежной, Балтийской, Новосибирской и в скверах Адмирала Кузнецова и Кири Баева. Станет зеленее и на улицах Кутузова, Малахова, проспекте Ленина и сквере на площади Свободы.

К слову, в 2019 году администрация города обещает высадить больше 20 тысяч тюльпанов, которые уже начинают цвести. Также Барнаул украсят петуньи, виолы, бархатцы, канны, флоксы, герань, кохия, агератум и китайская гвоздика.

ИСТОЧНИК KP.RU