В детдоме Алтайского края директор допустила половые отношения воспитанников

21 Май 13:46 2019-05-21T13:46:00+03:00

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В Алтайском крае в одном из учреждений для детей-сирот 14-летний воспитанник совершил половое преступление над 11-летним воспитанником. О случившемся узнала директор, но боясь огласки, она не обратилась в правоохранительные органы. Об этом сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Инцидент произошел в сентябре 2016 года. После этого руководство учреждения провело профилактическую беседу с воспитанником, который и совершил преступление. В дальнейшем женщина допустила проживание обоих детей в одной комнате. Это привело к тому, что в мае 2017 года происшествие повторилось.

О таком грубом нарушении правоохранители узнали только в феврале 2018 года. Сейчас виновник наказан. Директор своей вины не признала, но в ходе расследования удалось собрать все необходимые доказательства совершения должностного преступления. Уголовное дело уже направили на рассмотрение в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU