2019-05-21T12:14:07+03:00
Политика

Бывший глава алтайской полиции уходит с поста министра МВД Крыма

Юлия ЕВГРАФОВА
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Олег Торубаров, министр внутренних дел Крыма, написал заявление о своем уходе с должности. Об этом стало известно из местных СМИ, которые ссылаются на собственные источники.

Сейчас Торубаров находится в отпуске. Эта информация появилась в «РИА Новости Крым». На это время обязанности исполняет его заместитель - генерал-майор полиции Павел Каранда. Как сообщает «Forpost Севастополь», министра внутренних дел Крыма вызывали в Москву. Там он встретился с замглавой МВД России и его якобы попросили написать заявление об уходе по собственному желанию с последующим выходом на пенсию.

Напомним, Олег Торубаров с 2013 по 2018 годы руководил Главным управлением МВД России по Алтайскому краю.

К слову, не так давно прошел слух о том, что в ближайшее время свой пост может покинуть глава Барнаула Сергей Дугин. На сегодняшний день официального подтверждения этой информации не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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