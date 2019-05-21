В Барнауле «Мария-ра» выгоняет киоск, находящийся по соседству

СЕГОДНЯ 11:21 2019-05-21T11:48:02+03:00

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Известная торговая сеть Барнаула «Мария-ра» выгнала с общей территории владельца киоска. Помочь частному предпринимателю не смогли даже сотрудники полиции и администрация района, сообщает телеканал «Толк».

Больше 10 лет в киоске «Соня» занимаются чисткой одеял и подушек. Они находятся по соседству с известным магазином. Как рассказывает владелец «Сони», проблемы начали еще в начале мая. Тогда у магазина появились новый стиль и логотип. После этого в киоске два раза отключали электричество и заваривали двери.

Как в 90-е: в Барнауле не поделили территорию владелец киоска и магазин известной торговой сети.Видео: телеканал Толк

- Наше предприятие удостоено статуса социального предприятия. Этот статус выдаёт администрация города. Мы даём социальные карты инвалидам, ветеранам войн, – говорит хозяин киоска Игорь Анциферов.

Сейчас сотрудники «Марии-ра» препятствуют тому, чтобы киоск вернули на место. А директор магазина отрицает тот факт, что нежелательные соседи были сдвинуты специально.

Земля, на которой находится киоск, не принадлежит известной сети. Это подтвердили и в администрации Индустриального района. С ними у владельца «Сони» заключен договор аренды. Как утверждают чиновники, сейчас в ситуации разбирается полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU