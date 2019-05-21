Главный садовод Алтая рассказал, можно ли вырастить овощи и фрукты на подоконнике

СЕГОДНЯ 08:31 2019-05-21T08:33:01+03:00

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Председатель Союза садоводов России в Алтайском крае Владимир Марков рассказал, реально ли развести сад и огород на своем подоконнике.

По его словам, в квартире можно высадить любые овощи, фрукты, ягоды зелень, но при этом потребуется немало времени и усилий.

«К примеру, необходимо самим обеспечивать опыление: если в природе этим занимаются пчелы или муравьи, то здесь нужно самим, - цитирует эксперта издание «АиФ – Алтай». – Конечно, есть и сорта, которые не требуют опыления – самопыляемые. Они имеют и мужские, и женские цветки. Однако все равно рекомендуется либо переносить пыльцу ваткой, либо отряхивать, так как в квартире не всегда есть ветер».

Перед посадками необходимо прочитать специальную литературу по уходу за тем или иным растением, обратить внимание на семена – они должны быть предназначены именно для комнатных условий, на тару (существует необходимый объем питательной среды, и тара выбирается в соответствии с ним), а также запастись ультрафиолетовыми лампами.

По словам Маркова, алтайские садоводы выращивают в домах даже экзотику - лимоны, мандарины, апельсины, мангустины, личи, кумкват. А один из жителей края вырастил настоящее банановое дерево, плоды которого ничем не отличаются от магазинных.

ИСТОЧНИК KP.RU