2019-05-21T08:25:58+03:00
Общество

Школьники из Барнаула победили в форуме «Одаренные дети»

Юлия ЕВГРАФОВА
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Барнаульские второклассники одержали победу в Московском Международном форуме «Одаренные дети». Он проходил под звучным девизом: «любить искусство в себе, а не себя в искусстве».

Торжественная церемония прошла 18 мая в Москве. Первые места в номинации «Успех моей будущей профессии» занял Кирилл Жиляков из гимназии №22 и Лиза Малютина из гимназии №45. Также еще одна ученица Лена Милосердова получила Гран-при в номинации «Союз юных журналистов». Девочка учится в гимназии №22. Об этом сообщает управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

К слову, в форуме принимали участие порядка 550 лауреатов из 58 городов России. А 2019 году участники продемонстрировали свои таланты в 21 номинации. Форум «Одаренные дети» реализуют с 1998 года. Благодаря ему в России находят талантливых детей, которым помогают в продвижении и развитии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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