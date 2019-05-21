В Барнауле осудили бывшего командира роты, где заживо сгорел солдат

СЕГОДНЯ 06:53 2019-05-21T06:55:05+03:00

Трагедия произошла в январе этого года около села Косиха. Фото: Олег УКЛАДОВ

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В Алтайском крае бывший командир роты признан виновным в гибели подчиненного военнослужащего. Трагедия произошла в январе этого года около села Косиха.

Как выяснили в Главном военном следственном управлении России, бывший командир роты материально-технического обеспечения войсковой части 29532 капитан запаса Тимур Шарифов не организовал безопасное отопление палаток, в которых жили подчиненные военнослужащие. Так, одна из палаток обогревалась самодельной металлической печкой. Около пяти часов утра 22 января в этой палатке произошел пожар. Пять человек из шести спавших там выбрались, а один военнослужащий запутался в спальнике и получил ожоги, от которых скончался.

Следственные действия и экспертизы подтвердили вину офицера по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Решением Барнаульского гарнизонного военного суда Шарифову назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Суд также лишил его права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных полномочий, сроком на два года.

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ИСТОЧНИК KP.RU