2019-05-21T06:37:12+03:00
Общество

Участники «Чистых игр» в Барнауле собрали четыре тонны мусора

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Более 170 жителей Барнаула приняли участие во всероссийском экологическом турнире «Чистые игры». Мероприятие проходило на пляже Лесного пруда.

Как сообщают «Вести-Алтай», в экологической битве приняли участие 43 команды, в состав которых вошли представители различных предприятий, студенты и пенсионеры. В самом начале турнира его участникам выдали перчатки и мешки для сбора мусора. На сбор мусора отводилось полтора часа. Перед командами стояла задача – собрать как можно больше мусора, сложить его в мешки и доставить до специально отведенного места, так называемого склада. Результаты участников заносили в специальную всероссийскую таблицу. Больше всего баллов можно было получить за рассортированные отходы.

Все вместе барнаульские участники экологического турнира собрали более четырех тонн мусора. Победитель этого соревнования в масштабах страны будет объявлен позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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