2019-05-21T06:33:37+03:00
Общество

Погода в Барнауле на 21 мая 2019 года в Барнауле: +19 градусов и дождь

Дарья САВЕНКО
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В Барнауле ожидается облачная погода с небольшим дождем.В Барнауле ожидается облачная погода с небольшим дождем.Фото: Дарья САВЕНКО
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Во вторник, 21 мая 2019 года, в Барнауле ожидается облачная погода с небольшим дождем.

По данным синоптиков, воздух прогреется до +17…+19 градусов. В первой половине дня небольшой дождь, ветер западный 9-14 метров в секунду. По Алтайскому краю столбик термометра поднимется до +15…+20 градусов. В отдельных районах дождь, гроза, ветер западный 7-12 метров в секунду, местами порывы 13-18.

22 мая в Барнауле прогнозируется ночью +4…+6 градусов, а днем +16…+18. Без осадков, ветер западный 5-10 метров секунду. В Алтайском крае ночью +2..+7, местами в северо-западных районах 0…-2, днем +14…+19 градусов. Местами в предгорных районах дождь, гроза, утром местами туман, ветер западный 5-10, местами порывы до 15 метров в секунду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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