СЕГОДНЯ 06:01 2019-05-21T06:09:18+03:00

Ситуация остается на особом контроле МЧС и взаимодействующих служб и структур. Фото: Дарья САВЕНКО

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В Алтайском крае отменили особый противопожарный режим, который действовал с 1 мая. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Виктор Томенко.

Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, отменены ограничительные меры в виде запрета на выезд в лес и розжиг костров в связи с «в связи со стабилизацией обстановки с пожарами, установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности на территории Алтайского края».

Несмотря на это, согласно прогнозу на территории края сохраняется высокая пожароопасность (четвертый класс горимости), в Кулундинском и Каменском районах - чрезвычайная пожароопасность (пятый класс горимости).

Ситуация остается на особом контроле МЧС и взаимодействующих служб и структур.

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ИСТОЧНИК KP.RU