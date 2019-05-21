В Алтайском крае отменили особый противопожарный режим
В Алтайском крае отменили особый противопожарный режим, который действовал с 1 мая. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Виктор Томенко.
Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, отменены ограничительные меры в виде запрета на выезд в лес и розжиг костров в связи с «в связи со стабилизацией обстановки с пожарами, установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности на территории Алтайского края».
Несмотря на это, согласно прогнозу на территории края сохраняется высокая пожароопасность (четвертый класс горимости), в Кулундинском и Каменском районах - чрезвычайная пожароопасность (пятый класс горимости).
Ситуация остается на особом контроле МЧС и взаимодействующих служб и структур.
Читайте также
На Алтайский край надвигается ветреная и дождливая погода (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU