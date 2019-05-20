2019-05-20T14:01:04+03:00
Общество

Журналистка из Алтайского края продефилировала на Каннском кинофестивале

Юлия ЕВГРАФОВА
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На своей странице в соцсетях журналистка из Алтайского края Виктория Мезенцева выложила несколько фото, на которых она демонстрирует вечерние платья на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Туда девушка приехала в качестве актрисы.

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- Презентация художественного фильма «Селфимания» состоится 21 мая в рамках Каннского кинофестиваля. Киноальманах состоит из семи новелл, по 20 минут каждая, которые снимают режиссеры России, Италии, Австрии, Португалии, Испании. Фильм расскажет о героях разных национальностей, возрастов, культур, социального статуса, объединенных общим синдромом современного общества – селфи, - пишет Виктория под одним из постов.

К слову, раньше девушка работала на ВГТРК «Алтай» и участвовала в конкурсах красоты под псевдонимом Виктория Ягодка. Позднее девушка переехала в Москву.

ИСТОЧНИК KP.RU

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