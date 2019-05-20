Журналистка из Алтайского края продефилировала на Каннском кинофестивале
На своей странице в соцсетях журналистка из Алтайского края Виктория Мезенцева выложила несколько фото, на которых она демонстрирует вечерние платья на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Туда девушка приехала в качестве актрисы.
- Презентация художественного фильма «Селфимания» состоится 21 мая в рамках Каннского кинофестиваля. Киноальманах состоит из семи новелл, по 20 минут каждая, которые снимают режиссеры России, Италии, Австрии, Португалии, Испании. Фильм расскажет о героях разных национальностей, возрастов, культур, социального статуса, объединенных общим синдромом современного общества – селфи, - пишет Виктория под одним из постов.
К слову, раньше девушка работала на ВГТРК «Алтай» и участвовала в конкурсах красоты под псевдонимом Виктория Ягодка. Позднее девушка переехала в Москву.
ИСТОЧНИК KP.RU