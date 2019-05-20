В Барнауле офис МФЦ открыли в торговом центре

СЕГОДНЯ 13:55 2019-05-20T13:55:27+03:00

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Офис многофункционального центра в Барнауле открыли в торгово-развлекательном центре «Весна».

В Барнауле состоялось открытие еще одного многофункционального центра «Мои документы». Дополнительный офис начал свою работу в Индустриальном районе.

- Причем это первый офис МФЦ в новом формате: он расположен в торгово-развлекательном центре «Весна» (улица Малахова, 86в, второй этаж), - сообщают в пресс-службе правительства региона.

Площадь нового офиса составляет более 300 квадратных метров. Одновременно в нем могут принимать 15 специалистов. Работает МФЦ с 10 до 19 часов без перерывов.

- Здесь можно зарегистрировать недвижимость, заменить водительское удостоверение, получить паспорт гражданина Российской Федерации, обратиться за услугами для малого бизнеса, оформить охотничий билет, восстановить утраченные документы, - сообщает источник информации.

В полном перечне Многофункционального центра более 130 госуслуг. Записаться на прием можно по телефонам: (3852) 20-05-50, 56-60-11.

ИСТОЧНИК KP.RU