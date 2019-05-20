2019-05-20T13:55:27+03:00
Общество

В Барнауле офис МФЦ открыли в торговом центре

Анна СЕМИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Офис многофункционального центра в Барнауле открыли в торгово-развлекательном центре «Весна».

В Барнауле состоялось открытие еще одного многофункционального центра «Мои документы». Дополнительный офис начал свою работу в Индустриальном районе.

- Причем это первый офис МФЦ в новом формате: он расположен в торгово-развлекательном центре «Весна» (улица Малахова, 86в, второй этаж), - сообщают в пресс-службе правительства региона.

Площадь нового офиса составляет более 300 квадратных метров. Одновременно в нем могут принимать 15 специалистов. Работает МФЦ с 10 до 19 часов без перерывов.

- Здесь можно зарегистрировать недвижимость, заменить водительское удостоверение, получить паспорт гражданина Российской Федерации, обратиться за услугами для малого бизнеса, оформить охотничий билет, восстановить утраченные документы, - сообщает источник информации.

В полном перечне Многофункционального центра более 130 госуслуг. Записаться на прием можно по телефонам: (3852) 20-05-50, 56-60-11.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Барнауле закрыли ледовый дворец "Карандин-Арена"
Губернатор поручил сохранить Иткульский спиртзавод
В Барнауле жеребец сбил 15-летнюю девушку
Журналистка из Алтайского края продефилировала на Каннском кинофестивале
В «Ночь музеев» музей истории АГМУ и медицины Алтая посетило рекордное количество человек
Сергей Шубенков провел мастер-класс для детей в Китае
Клиенты ВТБ в майские праздники совершили покупки в Алтайском крае на 682 млн рублей
Поезд врезался в ассенизаторскую машину в Барнауле
Более 100 спортсменов приняли участие в чемпионате Алтайского края по греко-римской борьбе
Обиженный мужчина ножом искромсал возлюбленную
В Барнауле назначили председателя комитета по образованию
АлтГТУ получил особый статус по итогам международной олимпиады «IT-Планета»
Рекорд: «Ночь музеев» в Алтайском крае посетили более 36 тысяч человек
25 мая в Алтайском крае прозвенят последние звонки
Алтай-Кокс провел волейбольный турнир
Житель Бийского района за серию краж отправится за решетку
О мусоре в лесу и грязных водоемах могут сообщить жители Барнаула
«Ростелеком» переводит абонентов Новоалтайска в цифровую реальность
Лесники создают благоприятные условия для роста деревьев
В Барнауле около лодочной станции нашли труп
На Алтае большегрузам запретили ездить по федеральным трассам в жару
Микробиологический ликбез: афлатоксины
Двое жителей Заринска угнали «Волгу», а затем сожгли
В Барнауле пройдет акция по раздельному сбору вторсырья
Посетитель пивнушки кидался на прохожих и машины
В Бийске сгорел веломагазин
Жители Алтайского края могут задать вопросы по «дачным» нововведениям